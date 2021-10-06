السعودية | شرطة عسير تضبط 29 مخالفًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (29) شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.