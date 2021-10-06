شكرا لقرائتكم خبر المملكة تتبنى أول مبادرة لاكتشاف ورعاية الموهوبين العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الدكتور محمد ولد أعمر، بحضور رئيس المجلس التنفيذي لـ»الألكسو» هاني المقبل، مبادرة (الموهوبون العرب) على مستوى العالم العربي، وذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المؤسسة في الرياض.

وقال الأمين العام لموهبة «إن مبادرة «الموهوبون العرب» تعد مبادرة من المملكة للعالم العربي، في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين، لتؤكد حرص القيادة الرشيدة على تفعيل دور المملكة بشكل مؤسسي في «الألكسو»، بما ينسجم مع أدوار الدول الأعضاء ويسهم في تحقيق أهداف المنظمة».

ونوه إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين على مستوى العالم العربي، استشعارا من المملكة لكونها تترأس المجلس التنفيذي للمنظمة.

وأشار المتحمي إلى أن موهبة بصفتها مؤسسة رائدة وخبيرة في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين وأنها تمتلك البرنامج الأكثر شمولية في رعاية الموهوبين على مستوى العالم، عملت على تطوير مقياس علمي خاص باكتشاف الموهوبين العرب بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يراعي الاختلافات الثقافية المتنوعة، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، بما يقود إلى رعاية واستيعاب الموهوبين والمبدعين العرب، وتوفير البيئة الملائمة لهم والاستفادة من قدراتهم النوعية، وتمكينهم لقيادة التغيير وصناعة المستقبل في العالم العربي.

وبين أنه تم توجيه الدعوة إلى جميع الدول العربية الأعضاء في المنظمة لترشيح طلبتها وفق الآلية المحددة، مؤكدا مشاركة 13 دولة عربية حاليا.

من جانبه، قدم مدير عام «الألكسو» شكره إلى المملكة، ولوزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على اهتمامه ودعمه ورعايته لهذه المبادرة. وقال «إن اكتشاف الموهوبين العرب وتنمية قدراتهم يعكس الاهتمام بالتحديات العلمية والاجتماعية والثقافية التي تشكلها الثورة الصناعية الرابعة، باعتبار الثقافة عنصرا أساسيا من عناصر رسم الهوية العربية، ولما تمثله قضية تعزيز الثقافة العربية من أهمية كبيرة اجتماعيا واقتصاديا، والتي تعد ركيزة ضرورية لضمان مستقبل أفضل للأجيال العربية الناشئة في ظل التوجهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفق منظور ينسجم مع الثقافة والتراث والإرث الحضاري للشعوب العربية ولا يتعارض مع معتقداتها».

وأضاف بأن المنظمة حريصة على التكامل مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، للإسهام في نشر الموهبة والإبداع في الوطن العربي بالاستفادة من خبراتها الرائدة»، لافتا إلى أن المبادرة تمثل تعزيزا لشراكتنا النوعية، وتعد خطوة للتوعية بأهمية الموهبة ودور الموهوبين في بناء المعرفة ودعم التنمية المستدامة بالوطن العربي، وتشجيع ثقافة الموهبة والابتكار.

13 دولة مشاركة بالمبادرة:

