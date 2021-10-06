الكتاب الذكي صيغة جديدة ابتكرتها منصة سيمانور

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وأعلنت المنصة إصدارها الثالث الجديد المتخصص في نشر الكتب الذكية، صاحب إطلاق الإعلان عن انضمام دور نشر جديدة حولت جميع إصداراتها إلى صيغة الكتاب الذكي (EBE Ebook Enable)، حيث ضمت كبريات دور النشر والجامعات مثل دار نشر جامعة الملك سعود، والجامعة السعودية الالكترونية، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة العبيكان، وعالم الكتب، وغيرها من دور النشر، حيث استهدفت بتقنياتها قطاعات النشر والتعليم والتدريب العام والخاص المحلية والعالمية وبجميع اللغات.
في حين أطلقت خدمة جديدة وبالتحالف مع عدة جهات لوجستية وتمويلية لرواد الأعمال الراغبين في دخول عالم النشر والتعليم والتدريب الالكتروني الذكي من خلال «منصة سيمانور» لرواد الأعمال Semanoor Startup Studio لتمكين تنفيذ ونشر وتسويق وتحصيل المبيعات محليا وعالميا لمشروعات رواد الأعمال في تلك المجالات في أقل من 10% من الوقت والتكاليف مقارنة بالطرق التقليدية في تنفيذ مثل تلك المشاريع.
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