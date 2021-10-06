إغلاق 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي 28 منشأة تجارية وغذائية مخالفة، تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتهاون في تطبيق التدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأوضحت الأمانة أنها نفذت 11309 جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك. وبينت أن الجولات الرقابية أسفرت عن إشعار 48 منشأة بمراجعة البلدية لمخالفة الأنظمة الصحية اللازمة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين. كما واصلت وكالة البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين في سوق النكاسة العشوائي ومنطقة الكدوة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وبالتعاون مع الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وأسفرت الحملات عن مصادرة 3 أطنان من الفواكه والخضراوات واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها في نفس الموقع.

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