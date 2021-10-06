شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 45 إصابة بكورونا وشفاء 41 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدة أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي السياق نفسه أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 45 حالة مؤكدة، وتعافي 41 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 150 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547402 حالة، وعدد حالات التعافي 536447 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8732 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

إصابة جديدة 45

حالة شفاء 41

حالة حرجة 150

إجمالي عدد الإصابات 547.402

حالات الوفاة الجديدة 2

إجمالي عدد الوفيات 8732

حالة تعاف 536.447