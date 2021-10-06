تسجيل 45 إصابة بكورونا وشفاء 41 حالة

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وفي السياق نفسه أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 45 حالة مؤكدة، وتعافي 41 حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة 150 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 547402 حالة، وعدد حالات التعافي 536447 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8732 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
إصابة جديدة 45
حالة شفاء 41
حالة حرجة 150
إجمالي عدد الإصابات 547.402
حالات الوفاة الجديدة 2
إجمالي عدد الوفيات 8732
حالة تعاف 536.447
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