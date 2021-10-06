علي إدريس في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى علي إدريس، شقيق الزميل محمد إدريس، رئيس الأخبار والتحرير بأمانة محافظة جدة، وشقيق كل من الفنان عبدالله إدريس والإعلامي الراحل مصطفى إدريس. وكان الراحل «علي» قد عانى خلال الفترة الأخيرة من تداعيات مرض عضال. وأديت الصلاة على الفقيد أمس الأول، وقد ووري الثرى بمقابر الفيصلية. ويتقبل العزاء على هاتف شقيقه الزميل محمد إدريس لظروف جائحة كورونا عبر الواتس اب 0542929198.

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