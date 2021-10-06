شكرا لقرائتكم خبر افتتاح مركز الابتكار لاحتواء المبدعات بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف احتضان طاقات الطالبات المبدعات في مجال التقنية الحديثة، افتتح بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مركز الابتكار.

كما يهدف المركز إلى خلق مساحات تساعد على الإلهام والابتكار سواء من داخل الكلية أو خارجها، ونقطة انطلاق المشاريع الناشئة وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية تواكب ريادة الأعمال.

ويحتوي المركز على أجهزة تقنية حديثة ومتطورة كأجهزة «الروبوت» وعددها (3) قابلة للتطوير والبرمجة، وتعد أحد أكبر الإنجازات التكنولوجية، حيث تتفاعل بشكل مذهل مع الوسط الذي يحيط بها، ومن أكثر الروبوتات المشاركة في الفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، كما يحتوي المركز على تقنية الواقع الافتراضي (Virtual Reality) لتكون البديل الأمثل لاستخدام شاشات الحاسب والموبايل من خلال المحاكاة الفعلية للواقع الافتراضي، حيث يمكن استخدامها بفاعلية في الألعاب والمنافسات.

كما يضم أحدث الطاولات التفاعلية الذكية Attractive Table)) والتي تستخدم في العروض والمواد والشروحات التفاعلية للمجموعات، إضافة إلى طابعات ثلاثية الأبعاد تستخدم في قص المجسمات الفنية والابتكارية، وطباعتها على شكل ثلاثي الأبعاد، وتستخدم في المجالات التعليمية والمنافسات الداخلية والدولية والعالمية.