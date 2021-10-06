شكرا لقرائتكم خبر إيقاف قائد مركبة عشريني متهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم مواطنا في عقده الثاني من العمر ارتكب مخالفات مرورية تمثلت في قيادة المركبة من دون لوحات، والسير بها بتهور وسرعة عالية، وتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، في أحد الطرق العامة. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني، في بيانه أمس، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من تحديد هوية مواطن في العقد الثاني من العمر، ظهر في مقطع فيديو، ارتكب مخالفات مرورية في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة، إضافة إلى توثيق ونشر مخالفته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إحضاره وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاما.



كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف قائد مركبة عشريني متهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.