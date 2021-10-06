عودة الطلاب الأقل من 12 عاما إلى الدراسة حضوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد إدارات التعليم بمناطق المملكة لاستقبال طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ممن أعمارهم أقل من 12 سنة حضوريا في 30 أكتوبر الحالي.

وخاطبت إدارة تعليم الشرقية أمس المدارس للاستعداد لعودة الطلبة للمدارس بالنظر لقرب عودة طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ممن أعمارهم أقل من 12 سنة في 30 أكتوبر الحالي، طبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.

الخطاب جاء بناء على تعميم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في 14 صفر 1443 بشأن الخطة التشغيلية لبرامج وخدمات التوجيه والإرشاد، وطلب من مديري المدارس أن يكون الاستعداد لاستقبال الطلبة وفق خطة تراعي خصائص النمو للمرحلة العمرية لجميع الصفوف في المرحلة الابتدائية وطلبة الصف الأول متوسط للفئة العمرية الأقل من 12 عاما تيسيرا لإدماجهم مع زملائهم الذين بدؤوا رحلتهم التعليمية حضوريا من بداية العام الدراسي ومساعدتهم على تجاوز أي عقبات تواجههم مع الحرص على تزويد قسم التوجيه والإرشاد بتقرير يتضمن الأنشطة المتعلقة بتفعيل التهيئة.

وكانت وزارة التعليم اعتمدت أخيرا الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية الإصدار الأول، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك بعد اعتماد الإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة «وقاية».

واشتمل الدليلان الإشرافي والمدرسي على الإجراءات التنظيمية التي تساعد في سير العملية التعليمية؛ وفق الترتيبات والتنظيمات المعلنة لعودة الدراسة حضوريا وعن بعد، كما تضمنا الإجراءات التنفيذية التي تنص على تطبيق الاحترازات الصحية، والتأكد من الوضع الصحي وتطبيق السيناريوهات المخصصة لانطلاقة العام الدراسي الجديد، إلى جانب اللجان المشكلة في إدارات التعليم للعودة للمدارس.

مراحل مرت بها عودة الدراسة:

