مناقشة استعدادات مواجهة الحالة المطرية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن جلوي بمقر المحافظة أمس، اجتماعا لمناقشة استعدادات الجهات الحكومية لمواجهة أي حالة مطرية خلال الفترة المقبلة، بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأكد خلال الاجتماع أهمية الاستعداد المبكر وتضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية. واطلع على عرض موجز قدمه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة اللواء الدكتور عبدالعزيز الزهراني، عن الخطط التفصيلية للتعامل مع حالات الأمطار والسيول واستعدادات الجهات الحكومية في كيفية التعامل مع حالات الأمطار والسيول.

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