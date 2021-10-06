استراتيجية لتعزيز مفهوم الريادة في العمل العدلي الجزائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن النائب العام الشيخ سعود المعجب، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي في المقر الرئيس للنيابات العامة أمس، مشروع بناء استراتيجية النيابة العامة 2021 - 2026م.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المفهوم الاستراتيجي للريادة في العمل العدلي الجزائي، بما يحقق العدالة الناجزة وحماية الحقوق وضمانة الحريات، وفق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية بجميع مجالاتها القضائية والرقمية والإدارية.

وأكد المعجب أن هذا المشروع جاء ثمرة لتعاون وثيق وورش عمل متعددة ما بين المختصين في النيابة العامة وشركة «علم»، للوصول إلى بناء استراتيجية عملية ودقيقة تطور العمل النيابي وتحقق فيه النيابة العامة الطموحات المرجوة في الأعمال المسندة إليها، وفق رؤية المملكة 2030م، متطلعين للتطوير المستمر في المجالات النيابية كافة.

من جهته أشاد الجضعي بالدور العدلي الذي تضطلع به النيابة العامة، التي تقتضي وجود التطوير الدائم والمستمر لمواكبة المستجدات على جميع الأصعدة، مؤكدا على أن «علم» ستوظف قدراتها كافة للوصول إلى منتج نهائي يتناسب والدور الرائد الذي تختص به النيابة العامة.

ولفت إلى أن «علم» تسهم بشكل دائم في تسريع عملية النمو الاقتصادي من خلال تطبيقات الرقمنة التي من شأنها تحقيق الاقتصاد المستدام على المدى الطويل، كما تهدف إلى مساعدة شركائها في صياغة خارطة الطريق للإجراءات اللازمة.

يذكر أن النيابة العامة تعمل على تطوير منظومتها العدلية عبر هذه الاستراتيجية التي سيقوم عليها مختصون في التخطيط والحوكمة في الجهتين لإعداد جميع الدراسات والخطط الدقيقة للوصول إلى المستهدف المتوقع في نهاية هذه المرحلة.

الاستراتيجية تتضمن:

