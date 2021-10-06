شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تبحث آليات تمويل وتحفيز الإقراض للقطاع الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى – عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل وبحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل وعدد من المسؤولين في الصندوق، التقرير السنوي للصندوق للعام 1441/1442هـ.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددا من المحاور التي وردت في التقرير عن أداء الصندوق خلال عام التقرير من أهمها ما يتعلق عن آليات التمويل والتحفيز ومجال الإقراض وتمكين المنظومة وحزم التحفيز المالية والتحديات التي تواجه الصندوق.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أهمية آليات التمويل والتحفيز والأهداف الاستراتيجية لصندوق التنمية الصناعي والمبادرات التي يعمل عليها بشكل عام والمبادرات التي تتعلق بتوطين ودعم تقنيات البناء المبتكرة علاوة على منتجات الصندوق التمويلية من حيث تمويل الاستحواذ، والنسبة المستهدفة منه وما تحقق من المستهدفات وما تم تطويره من منتجات وخدمات جديدة لتسهيل سلسلة التوريد وتطويرها بالشراكة مع كبرى الشركات الوطنية الرائدة، إضافة لمناقشة فكرة إيجاد برامج تحفيزية تعنى بدعم الصناعات التكميلية.

وتساءلت اللجنة عن نسب الإقراض ومقارنتها السنوية وآليات تحسين مستوى الإقراض وتطوير الآليات والأنظمة التقنية الخاصة بالتحصيل والتواصل مع العملاء، ومدى توافر معايير لقياس كفاءة الصندوق الإقراضية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبحث إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونسبتها من إجمالي القروض، وتوزيعها على المناطق الواعدة.

كما بحث الاجتماع حزم التحفيز المالية التي قدمها الصندوق للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على شركات الخدمات الطبية.

من نقاشات اللجنة:

