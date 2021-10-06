، الأسرة الكافلة في الرياض: استقبال أكثر من 500 طلب احتضان خلال العام الحالي ،

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كشفت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن ازدياد إقبال الأسر السعودية على طلب احتضان الأيتام إلى 529 طلباً خلال العام الحالي ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الأسر الراغبة في الاحتضان يمكنها تقديم طلب إلكتروني من خلال موقع الوزارة على أن تقوم برعاية اليتيم وإيوائه ومعاملته معاملة أبنائها في الإنفاق والإحسان والتربية وشؤونه كافة حتى يبلغ مرحلة الاعتماد على نفسه، وذلك بحسب شروط وضوابط تضمن لليتيم الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له الدين الإسلامي الحنيف.
ونوه إلى أن هناك مجموعة من المزايا المادية والتسهيلات الإدارية التي توفرها الوزارة للأسرة الكافلة ومن أبرزها صرف إعانة مالية عن كل طفل لقاء رعايته بما يصل إلى (2000) ريال شهرياً للأسرة التي تكفل طفلاً دون سن السادسة من العمر، وإلى مبلغ وقدره (3000) ريال شهرياً للأسرة التي تكفل طفلاً فوق السادسة من العمر (لمن يتقدم بطلب من الأسر الكافلة)، وفي نهاية مدة الكفالة تصرف للأسرة الكافلة مكافأة قدرها (20.000) ريال عن كل طفل أو طفلة انتهت فترة كفالته.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 09:30 PM
ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.. ومزايا مادية وتسهيلات إدارية توفرها الوزارةالأسرة الكافلة في الرياض: استقبال أكثر من 500 طلب احتضان خلال العام الحالي
كشفت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن ازدياد إقبال الأسر السعودية على طلب احتضان الأيتام إلى 529 طلباً خلال العام الحالي ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الأسر الراغبة في الاحتضان يمكنها تقديم طلب إلكتروني من خلال موقع الوزارة على أن تقوم برعاية اليتيم وإيوائه ومعاملته معاملة أبنائها في الإنفاق والإحسان والتربية وشؤونه كافة حتى يبلغ مرحلة الاعتماد على نفسه، وذلك بحسب شروط وضوابط تضمن لليتيم الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له الدين الإسلامي الحنيف.
ونوه إلى أن هناك مجموعة من المزايا المادية والتسهيلات الإدارية التي توفرها الوزارة للأسرة الكافلة ومن أبرزها صرف إعانة مالية عن كل طفل لقاء رعايته بما يصل إلى (2000) ريال شهرياً للأسرة التي تكفل طفلاً دون سن السادسة من العمر، وإلى مبلغ وقدره (3000) ريال شهرياً للأسرة التي تكفل طفلاً فوق السادسة من العمر (لمن يتقدم بطلب من الأسر الكافلة)، وفي نهاية مدة الكفالة تصرف للأسرة الكافلة مكافأة قدرها (20.000) ريال عن كل طفل أو طفلة انتهت فترة كفالته.
، الأسرة الكافلة في الرياض: استقبال أكثر من 500 طلب احتضان خلال العام الحالي ،
المصدر : الخليج 365
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