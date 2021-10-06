، النصر يتعاقد مع مساعد المدير الرياضي في نادي برشلونة ،

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أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تعاقدها رسميًّا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش لتولي مهمة رئاسة الكشافين في النادي، وليكون منسقًا لفِرق كرة القدم.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "وقَّعت إدارة نادي النصر عقدًا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش، مساعد المدير الرياضي السابق في نادي برشلونة الإسباني؛ ليتولى مهمة رئيس الكشافين في النادي، وليكون منسقًا فنيًّا لفرق كرة القدم بفئاتها كافة".
وسبق للمدرب الكرواتي العمل كشافًا لنادي برشلونة لأوروبا الشرقية 2004 - 2006، ورئيس كشافي منتخب كرواتيا 2006 -2012، ومدير أكاديمية نادي هايدوك الكرواتي 2010، ومساعد المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني 2017 -2020.
النصر يتعاقد مع مساعد المدير الرياضي في نادي برشلونةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-06
أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تعاقدها رسميًّا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش لتولي مهمة رئاسة الكشافين في النادي، وليكون منسقًا لفِرق كرة القدم.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "وقَّعت إدارة نادي النصر عقدًا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش، مساعد المدير الرياضي السابق في نادي برشلونة الإسباني؛ ليتولى مهمة رئيس الكشافين في النادي، وليكون منسقًا فنيًّا لفرق كرة القدم بفئاتها كافة".
وسبق للمدرب الكرواتي العمل كشافًا لنادي برشلونة لأوروبا الشرقية 2004 - 2006، ورئيس كشافي منتخب كرواتيا 2006 -2012، ومدير أكاديمية نادي هايدوك الكرواتي 2010، ومساعد المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني 2017 -2020.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
09:07 PM
رئيسًا للكشافين ومنسقًا فنيًّا لفِرق كرة القدم
أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تعاقدها رسميًّا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش لتولي مهمة رئاسة الكشافين في النادي، وليكون منسقًا لفِرق كرة القدم.
وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "وقَّعت إدارة نادي النصر عقدًا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش، مساعد المدير الرياضي السابق في نادي برشلونة الإسباني؛ ليتولى مهمة رئيس الكشافين في النادي، وليكون منسقًا فنيًّا لفرق كرة القدم بفئاتها كافة".
وسبق للمدرب الكرواتي العمل كشافًا لنادي برشلونة لأوروبا الشرقية 2004 - 2006، ورئيس كشافي منتخب كرواتيا 2006 -2012، ومدير أكاديمية نادي هايدوك الكرواتي 2010، ومساعد المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني 2017 -2020.
، النصر يتعاقد مع مساعد المدير الرياضي في نادي برشلونة ،
المصدر : الخليج 365
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