شاهد.. «بناء» يكرّم 50 من متطوعي الرعاية والتأهيل بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - التكريم شمل المتطوعين في عدة مجالات

الموسى: «بناء» أنشئ ليكون درعا لتصحيح بعض الأفكار والمفاهيم

المرهون: البرنامج يهتم بتعزيز الهوية الوطنية ومعالجة الأفكار

كرّم برنامج الرعاية والتأهيل «بناء» الذي تشرف عليه مباحث المنطقة الشرقية، أكثر من 50 متطوعا مشاركا في فعاليات اليوم الوطني 91.

وشمل التكريم المتطوعين في «طباعة الأعلام وتركيبها على بعض المنشآت الحكومية، وزيارة بعض المستشفيات، ومشاركة المرضى والطاقم الطبي الفرحة، وتوزيع هدية البرنامج من خلال المتطوعين، والمشاركة في الأركان المتنوعة، سواء بالقطيف أو الأحساء، إضافة إلى مشاركة المتطوعين من البرنامج في الركن المشارك مع إدارة التعليم».

وأكد مدير البرنامج المقدم صالح الموسى، أن «بناء» أنشئ ليكون درعا لتصحيح بعض الأفكار والمفاهيم الخاصة بأبنائه، عبر التأهيل «نفسيا واجتماعيا وثقافيا وفكريا».

وأوضح أن ذلك تحت إشراف مباشر من جهاز أمن الدولة في مباحث المنطقة الشرقية، مؤكدا أن الوطن وولاة أمره - يحفظهم الله - لا يفرقون بين مكونات المجتمع، وأن القيادة الرشيدة تعامل المواطن معاملة الأبناء، ودفعت باتجاه بناء الإنسان وبناء الأوطان، لافتًا إلى أن المملكة تعرضت إلى بعض الأحداث التي تسببت في بعض الاضطرابات «الأمنية» في مرحلة معينة بسبب بعض الانحرافات الفكرية.

وقال عضو البرنامج محسن المرهون: البرنامج يهتم بتعزيز الهوية الوطنية ومعالجة الأفكار المؤدية للتطرف والإرهاب، وهو يحتوي على العديد من الفعاليات، ومنها فعالية احتفالية اليوم الوطني لإظهار الفرحة الوطنية والانتماء للوطن باعتباره واجبًا على كافة الجهات والمؤسسات.