شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» يكشف أسباب نفوق السلاحف بمناطق التعشيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اليوم - الرياض

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أسباب نفوق السلاحف البحرية بمناطق التعشيش.

وأوضح أن ذلك يحدث بسبب السقوط من الجروف المرتفعة، مما يؤدي إلى موتها مباشرة أو انقلابها، أو الدهس من قبل مركبات المتنزهين أو الصيادين.

هذا بالإضافة إلى التلوث الضوئي الموجود في المباني والمصانع على الساحل، مما يؤدي إلى فقدان السلاحف طريقها إلى البحر، فضلا عن شباك الصيد المهملة والنفايات البلاستيكية على الشواطئ وفي قاع البحر.