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نجح مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، في تنفيذ تجربة فرضية انهيار أحد المباني بالمركز، بهدف الوقوف على مدى جاهزية واستعدادات قسم الطوارئ في المستشفى لتنفيذ حالات الإخلاء والإسعاف.
وأوضح مدير مستشفى القريع، محمد بن حامد المالكي لـ "الخليج 365" أنه شارك في الفرضية جميع الطواقم الطبية، بحضور لجنة وحدة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف من خلال آلية توزيع العمل واستقبال الحالات وفرزها بالموقع ونقلها في أسرع وقت ممكن عبر سيارات الإسعاف إلى قسم الإخلاء المعد لذلك والتعامل مع كل حالة حسب خطورتها.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 08:59 PM
تهدف إلى تدريب العاملين على مواجهة الكوارث والأزماتفرضية ناجحة.. انهيار مبنى يكشف جاهزية طوارئ مستشفى القريع بني مالك
نجح مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، في تنفيذ تجربة فرضية انهيار أحد المباني بالمركز، بهدف الوقوف على مدى جاهزية واستعدادات قسم الطوارئ في المستشفى لتنفيذ حالات الإخلاء والإسعاف.
وأوضح مدير مستشفى القريع، محمد بن حامد المالكي لـ "الخليج 365" أنه شارك في الفرضية جميع الطواقم الطبية، بحضور لجنة وحدة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف من خلال آلية توزيع العمل واستقبال الحالات وفرزها بالموقع ونقلها في أسرع وقت ممكن عبر سيارات الإسعاف إلى قسم الإخلاء المعد لذلك والتعامل مع كل حالة حسب خطورتها.
، فرضية ناجحة.. انهيار مبنى يكشف جاهزية طوارئ مستشفى القريع بني مالك ،
المصدر : الخليج 365
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