، صحف يابانية تحذّر لاعبي منتخبها من خطورة أيمن يحيى ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل موقعة الأخضر واليابان المنتظرة

حذّرت تقارير إعلامية المنتخب الياباني من خطورة أيمن يحيى، لاعب المنتخب السعودي، وذلك عندما يلتقي الفريقان مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرّر أن يخوض لاعب نادي النصر السعودي المباراة الثالثة له في التصفيات المؤهّلة إلى كأس العالم 2022، بعد مشاركته أمام فيتنام وعمان في المباراتين اللتين كسبهما "الأخضر" بنتيجة 3-1 و1-0، كما يملك أيمن يحيى في رصيده مباراة دولية أخرى مع المنتخب الأول كانت ضد جامايكا في نوفمبر 2020.

وشبهت صحيفة "نيكان سبورت" اليابانية أيمن يحيى، بالموهوب الياباني كوبو، لاعب ريال مدريد المعار إلى مايوركا، وقالت في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: من المتوقع أن يشكل لاعب الوسط البالغ من العمر "20 عامًا" تهديدًا لليابان؛ إذ يمتلك إمكانات ملفتة، ويتميّز بقدمه اليسرى ولمسته الماهرة، وهي نفس مواصفات كوبو، لاعب اليابان، الذي يغيب عن المواجهة بسبب الإصابة.

وأضاف التقرير: لديه الكثير من القواسم المشتركة مع كوبو، كلاهما من أصغر اللاعبين مع المنتخبين، لعب أيمن يحيى مع السعودية في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، ويبدو أن وجوده سيكون مصدر إزعاج لليابان.

وتطرّقت الصحيفة الرياضية اليابانية إلى مشاركة أيمن يحيى السابقة في أولمبياد طوكيو 2020 مع "الأخضر الأولمبي"، كما وصفته بـ"الجوكر". وذكرت: على الرغم من خسارة السعودية ثلاث مباريات متتالية؛ فقد شارك يحيى "الجوكر" في مباراتين بما في ذلك المواجهة الأولى ضد ساحل العاج، وكشف خلال المواجهتين عن إمكاناته المستقبلية؛ ولذلك يجب توخّي الحذر منه، علمًا بأنه يلعب في النصر أحد أكبر الأندية في السعودية.

واختتمت الصحيفة تقريرها، قائلة: قد لا يملك أيمن يحيى الخبرة، لكن يمكنه بسهولة إظهار قوته خلال المباراة.