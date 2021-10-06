- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أقامت وزارة الرياضة ممثلة بفريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، ورشة عمل "عن بعد" بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري.
وتهدف الورشة إلى شرح وتوضيح كل ما يتعلق بمبادرة التحول الرقمي وآلية تقييم المعايير التي تم استحداثها مؤخراً ضمن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث.
كذلك مناقشة مرحلة التصميم وتقييم جودة البيانات، وأيضاً لمناقشة آلية تفعيل التحول الرقمي للأندية داخلياً.
وزارة الرياضة تشرح لأندية دوري المحترفين "مبادرة التحول الرقمي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-06
أقامت وزارة الرياضة ممثلة بفريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، ورشة عمل "عن بعد" بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري.
وتهدف الورشة إلى شرح وتوضيح كل ما يتعلق بمبادرة التحول الرقمي وآلية تقييم المعايير التي تم استحداثها مؤخراً ضمن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث.
كذلك مناقشة مرحلة التصميم وتقييم جودة البيانات، وأيضاً لمناقشة آلية تفعيل التحول الرقمي للأندية داخلياً.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
07:31 PM
أقامت وزارة الرياضة ممثلة بفريق عمل إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، ورشة عمل "عن بعد" بحضور ممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري.
وتهدف الورشة إلى شرح وتوضيح كل ما يتعلق بمبادرة التحول الرقمي وآلية تقييم المعايير التي تم استحداثها مؤخراً ضمن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثالث.
كذلك مناقشة مرحلة التصميم وتقييم جودة البيانات، وأيضاً لمناقشة آلية تفعيل التحول الرقمي للأندية داخلياً.
، وزارة الرياضة تشرح لأندية دوري المحترفين "مبادرة التحول الرقمي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تشرح لأندية دوري المحترفين "مبادرة التحول الرقمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.