- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على بداح بن عبدالله الفغم - رحمه الله -، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.
وأدى الصلاة معه الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.
وقدَّم العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلاً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 08:29 PMأمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على "بداح الفغم"
أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقب صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على بداح بن عبدالله الفغم - رحمه الله -، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.
وأدى الصلاة معه الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.
وقدَّم العزاء والمواساة لذوي الفقيد سائلاً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
، أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على "بداح الفغم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على "بداح الفغم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.