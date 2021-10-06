، بعاملي الأرض والجمهور.. الأخضر السعودي يواجه اليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - في منعطف حاسم من تصفيات مونديال 2022

يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني ،غداً الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية "الدور الحاسم" المؤهلة إلى كأس العالم 2022م.



ويحتل الأخضر المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن أستراليا، واليابان بالمركز الثالث بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب العماني "الرابع"، فيما يحتل المنتخبان الفيتنامي والصيني المركزين الخامس والسادس بدون نقاط.



ويأمل الأخضر السعودي مواصلة مسيرته المميزة في التصفيات وكسب النقاط الثلاث إذ حقق فوزين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية على فيتنام 3 ـ 1 في الرياض، وعلى عُمان 1 ـ 0 في مسقط, ومن ثم يسعى غداً للفوز على المنتخب الياباني "أحد المنافسين على إحدى بطاقتي التأهل المباشر للمونديال" والابتعاد عنه ومواصلة الانتصارات، مستغلاً عاملي الأرض والجمهور بعد إعلان وزارة الرياضة رفع الحضور الجماهيري إلى 100% خلال مواجهتي الأخضر أمام اليابان والصين في التصفيات.