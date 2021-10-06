السعودية ترسل 600 ألف جرعة لقاح كورونا إلى تونس

الرياض - محمد عبدالله - أكد السفير التونسي لدى المملكة، هشام الفوراتي، اليوم، وصول 600 ألف جرعة لقاح كورونا إلى تونس ضمن المساعدات الطبية المقدمة من المملكة.

وأكد الفوراتي، خلال لقائه مع برنامج «عين الخامسة» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استجاب سريعاً لنداء رئيس تونس ووجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة أسهمت في تجاوز الجائحة في البلاد، مجددًا امتنان بلاده لخادم الحرمين الشريفين.

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