مستشارة قانونية تكشف عن تعاملات تنتهك البيانات الشخصية وتعرض مرتكبها للعقوبة

الرياض - محمد عبدالله - حددت المستشارة القانونية نوال الشمري، التعاملات التي تُعتبر انتهاكًا للبيانات الشخصية، والتي يصبح مرتكبها معرضًا للعقوبة.

وقالت الشمري في لقائها مع "صباح السعودية"، إن سدايا أطلقت توعية جديدة لنظام حماية البيانات الشخصية للفرد وأيضًا الجهات العامة والخاصة لمعرفة الحقوق .

وأوضحت أن هناك بعض من الممارسات الخاطئة التي تعتبر انتهاكًا للبيانات، ومن هذه الممارسات مثلًا، أن الشخص يقدم معلومات عن أحد مثل اسمه أو رقم هاتفه أو رقمه القومي، والتي قد تعرض الفرد للخطر؛ حيث أصبح الآن هناك جهات تشتري الأرقام مقابل التسويق والرسائل والاقتحامات التي تعرض معلومات الفرد للخطر واختراقه .

وقالت، إن عقوبة تسريب وانتهاك البيانات صارمة، وهي غرامة قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي .

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