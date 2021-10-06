وزير الإعلام ينعى الأديب السعودي عبدالله بن إدريس

الرياض - محمد عبدالله - نعى وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي، الأديب السعودي عبدالله بن إدريس الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 92 عامًا.

وقال القصبي، عبر حسابه على تويتر: « خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الكاتب والأديب الأستاذ عبدالله بن إدريس، الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم، وترك خلفه إرثًا أصيلًا، وذكرًا طيبًا سيبقى خالدًا.. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الكاتب والمستشار الإعلامي إدريس الدريس، أعلن وفاة والده الأديب عبدالله بن إدريس، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عامًا.

وكتب «إدريس»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم، والدي الغالي عبدالله بن إدريس».

وأضاف: «سيصلى عليه عصر اليوم الأربعاء، في جامع الراجحي والدفن في مقبرة النسيم.. رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة».

عبدالله بن إدريس، هو شاعر سعودي، من مواليد عام 1929، وتولى في وقت سابق منصب رئيس نادي الرياض الأدبي، كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب.

وشارك «إدريس»، في مؤتمر الأدباء السعوديين الأول، والذي عقد عام 1974 في مكة، وحصل على وسام الريادة والنوط الذهبي عن كتابة «شعراء نجد المعاصرون».

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وفاة الأديب السعودي عبد الله بن إدريس عن عمر يناهز 92 عامًا