ما الفرق بين كبائر الذنوب و صغائرها؟ الشيخ الشثري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، إن الله -جل وعلا- قسم الذنوب إلى صغائر وكبائر، فقال تعالى {إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا }.

وأضاف الشثري: "حينئذ نقر بوجود الفرق بين الكبائر والصغائر من الذنوب وقد جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر عددًا من الذنوب ووصفها بأنها من الكبائر، فقال في وصف أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وقال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر اجتنبوا السبع الموبقات.

وتابع الشيخ سعد الشثري: "ولأهل العلم كلامًا في التفريق بين الصغائر والكبائر, كان من ذلك أن قالوا إن الكبيرة هي كل ذنب لُعن صاحبه أو توعد عليه بنار جهنم أو عُلق عليه حد من الحدود، وما عدادها يعد من الصغائر".

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