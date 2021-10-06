كيف يؤثر بحر العرب على طقس الخليج والجزيرة العربية؟ الزعاق يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن إعصار شاهين تلاشى على نفسه وانتهى.

وأضاف الزعاق: أن بحر العرب ناشطاً في تياراته دائمًا الأمر الذي جعله يحتضن أكبر بقعة ميتة بالعالم والبحارة العرب يتجنبون الولوغ فيه خلال فترتين وأخطرها الممتدة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر وهي المنتجة للأعاصير ذات الدرجات الخطيرة.

وقال، إن بحر العرب هو جزء من المحيط الهندي، يحده من الشرق شبه القارة الهندية ومن الغرب شبه الجزيرة العربية، يرتبط بالبحر الأحمر بخليج عدن، وبالخليج العربي بخليج عمان، يؤثر على سلطنة عمان واليمن والإمارات بشكل مباشر، وعلى بقية بلدان الخليج بشكل غير مباشر صيفًا وشتاء.

وتابع الزعاق: في الصيف يصدر لنا السحب العكسية وهي التي تأتي من الشرق إلى الغرب وتعمل على رفع درجات الإحساس بدرجات الحرارة، وفي الشتاء ينشر الرطوبة والتي تعمل على خلق السحب الماطرة، فإذا تهيج فإنه يعمل على حالة من عدم الاستقرار.

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