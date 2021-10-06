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إطلاق مصطلح «الرعي» على فئة معينة فمن هي؟.. استشاري السمنة يوضح

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الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور صالح الراجحي، استشاري طب السمنة والأسرة: هناك مصطلح طبي يسمى «الرعي» لبعض الأشخاص الذين يأكلون دون توقف.

وأضاف الراجحي، خلال مداخلة مع برنامج «نشرة النهار» عبر فضائية «الإخبارية»، أن الإنسان الذي تعود على شرب القهوة يوميا مع التمر سيستمر على ذلك حتى لو كان في حالة شبع، كذلك إذا تعود على كل ما دخل عليه ضيف يصبله قهوة، ويأكل معه فلذلك هناك تشخيص طبي يسمو الرعي للذين يأكلون دون توقف.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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