بالفيديو.. السفير الياباني يستعرض مهاراته بقميص الأخضر قبل مواجهة اليابان

الرياض - محمد عبدالله - نشر فوميو إيواي السفير الياباني لدى المملكة مقطع فيديو يستعرض فيه مهاراته بكرة القدم، قبل مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الياباني، غدًا الخميس، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويستعد الأخضر لمواجهة نظيره الياباني، غدًا الخميس، في تمام الثامنة مساءً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطار الجولة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب السفير الياباني على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه لرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قبل مبارة كرة القدم بين الساموراي الأزرق والصقور الخضراء بيوم واحد تحديت ما تشاهده في الفيديو، أعترف أني مبتدئ للغاية وقليل الخبرة».

وأضاف: «على كل حال أتمنى للمنتخبين بطولة رائعة في جدة وتونس سواء».

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