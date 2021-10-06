بالصور.. أمير الرياض بالنيابة يكرم الطلاب المميزين بتعليم المنطقة

الرياض - محمد عبدالله - كرم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بقصر الحكم اليوم عدداً من الطلاب والطالبات في تعليم منطقة الرياض الذين حققوا إنجازات محلية ودولية ومثلوا الوطن في عدد من المحافل العالمية.

جاء ذلك خلال استقباله للمدير العام للتعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي والطلاب المتميزين.

وأشاد أمير الرياض بالنيابة بما حققه الطلاب والطالبات من مستويات علمية وتنافس مميز محلياً ودولياً قدموا فيها إنجازات مشرفة للوطن وأبنائه، منوهًا بدور إدارة التعليم بالمنطقة وبجهود المعلمين والمعلمات في هذا الإنجاز التربوي والعلمي.

وثمن الرسالة النبيلة التي يقدمونها في تعليم النشء والحرص عليهم، مستذكراً مناسبة يوم المعلم وواجب التنويه بجهوده وإنجازاته.

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