«التأمينات» توضح خطوات التحقق من صحة أجر ومدد الاشتراك

الرياض - محمد عبدالله - قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إنه يمكن لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية التحقق من صحة الأجر المسجل ومدد الاشتراك في النظام عبر خدمة "التسلسل الزمني للاشتراكات".

وأضافت عبر حسابها في "تويتر، أن خدمة التحقق من صحة الأجر تتيح لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلة في النظام، وكذلك تسلسل مدد اشتراكهم سواء الحالية النشيطة أو السابقة بالإضافة إلى تفاصيلها كاملة.

وتابعت التأمينات أن المستفيدين من هذه الخدمة هم "مشترك، مشترك اختياري، متقاعد".

خطوات تنفيذ الخدمة:

تسجيل الدخول إلى حسابك في التأمينات.

الضغط على رابط التسلسل الزمني للاشتراكات.

قم بالضغط على المدة عند الرغبة بمعرفة تفاصيلها.

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