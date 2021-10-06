التأمينات الاجتماعية تحدد قيمة غرامة مخالفات التسجيل الوهمي

الرياض - محمد عبدالله - حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من التسجيل الوهمي في نظام التأمينات، لافتة إلى القيمة المالية لغرامات مخالفات التسجيل الوهمي غير الحقيقي.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الالتزام بوجود علاقة عمل حقيقية يحفظ حق الجميع في الحصول على المنافع التأمينية، ويجنب المستفيد من الوقوع في المخالفات.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن التسجيل الوهمي دون وجود علاقة عمل حقيقية يترتب عليه فرض غرامة بما لا يتجاوز ضعف قيمة الاشتراكات أو 2000 ريال عن كل حالة، أيهما أعلى.

وأضافت التأمينات الاجتماعية أن صرف التعويضات للمشترك دون وجه حق يستوجب فرض غرامة لا تتجاوز قيمة التعويضات التي صرفت مع إلزام المستفيد بإعادة تلك المبالغ.

خطوات تسجيل الأجر الصحيح في التأمينات

وكانت التأمينات الاجتماعية قد شددت على ضرورة تسجيل الأجر الصحيح المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل، لافتة إلى آلية تعديل الأجر.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى السنة التالية لها على الأكثر.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الأجر الأساسي والعمولة والنسبة المئوية للمبيعات أو الأرباح سواء اقتصر عليها الأجر أو كانت مضافًا إليه وبدل السكن النقدي المتفق عليه أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.

الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

وكانت للتأمينات الاجتماعية أكدت عبر موقع «تويتر» أنَّ خطوات إضافة مشترك سعودي في التأمينات أون لاين كالآتي:

1-تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

2-الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي.

3-استكمال البيانات الخاصة بالمشترك.

4-الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر «توثيق العقد».

5-استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على «حفظ».

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