شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفاً بحوزته 40 م³ من الحطب المحلي في أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته (40) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، المستخدم في أنشطة تجارية في مدينة أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الجهات المعنية طبّقت الإجراءات النظامية بحقه، وسلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة استخدام حطب محلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.