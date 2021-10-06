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كرم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عددًا من المعلمين والمعلمات المتميزين والمتميزات في مختلف إدارات التعليم، وذلك في احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، تحت شعار "المعلّم قلب التعليم النابض".
يأتي هذا تزامنًا مع يوم المعلم العالمي الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وتقديرًا لدور المعلمين والمعلمات في بناء الإنسان، وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية.
وشهد الحفل تكريم المعلم محمد حمد دغريري من إدارة تعليم صبيا، مدرسة جبل المعادي بمكتب تعليم محافظة هروب؛ لما سطره من قصة نجاح خلال جائحة كورونا، وتقديرًا لذهابه للأماكن الوعرة في أعالي الجبال بحثًا عن طلابه لتدريبهم على "التعليم عن بُعد".
في ذات السياق كرم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، عددًا من المعلمين والمعلمات، وثمانية من الطلبة المرشحين لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في دورتها الحالية. وأشاد الدكتور "الخرمي" بنماذج معلمي صبيا المتميزين في العام الماضي الذين حصلوا على جوائز محلية وإقليمية، ومنهم المعلم أحمد حسين المالكي، والمعلمة مريم ناصر معافا، والمعلمة صالحة بنت مفرح السلماني، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
إلى ذلك دشّن الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور صالح النصار، فعاليات احتفاء إدارة تعليم صبيا باليوم العالمي للمعلم، منوهًا إلى الجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 06:57 PM
على مستوى الوزارة والإدارة وتزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم"آل الشيخ" يكرم معلمي ومعلمات صبيا لإخلاصهم في أداء رسالتهم
كرم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عددًا من المعلمين والمعلمات المتميزين والمتميزات في مختلف إدارات التعليم، وذلك في احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلّم، تحت شعار "المعلّم قلب التعليم النابض".
يأتي هذا تزامنًا مع يوم المعلم العالمي الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وتقديرًا لدور المعلمين والمعلمات في بناء الإنسان، وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية.
وشهد الحفل تكريم المعلم محمد حمد دغريري من إدارة تعليم صبيا، مدرسة جبل المعادي بمكتب تعليم محافظة هروب؛ لما سطره من قصة نجاح خلال جائحة كورونا، وتقديرًا لذهابه للأماكن الوعرة في أعالي الجبال بحثًا عن طلابه لتدريبهم على "التعليم عن بُعد".
في ذات السياق كرم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، عددًا من المعلمين والمعلمات، وثمانية من الطلبة المرشحين لجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في دورتها الحالية. وأشاد الدكتور "الخرمي" بنماذج معلمي صبيا المتميزين في العام الماضي الذين حصلوا على جوائز محلية وإقليمية، ومنهم المعلم أحمد حسين المالكي، والمعلمة مريم ناصر معافا، والمعلمة صالحة بنت مفرح السلماني، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.
إلى ذلك دشّن الأمين العام لإدارات التعليم الدكتور صالح النصار، فعاليات احتفاء إدارة تعليم صبيا باليوم العالمي للمعلم، منوهًا إلى الجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات.
، "آل الشيخ" يكرم معلمي ومعلمات صبيا لإخلاصهم في أداء رسالتهم ،
المصدر : الخليج 365
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