، إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية تكساس وأنباء عن سقوط ضحايا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشرطة الأمريكية: إنها تحقق حاليًّا في حادث إطلاق نار بمدرسة "تيمبرفيو" الثانوية بولاية تكساس، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن وقوع ضحايا.

وقالت شرطة مدينة أرلينغتون في بيان: "نحن في مكان إطلاق النار بمدرسة تيمبرفيو الثانوية؛ نجري حاليًّا بحثًا منهجيًّا ونعمل بشكل وثيق" للتحقيق في الحادث.