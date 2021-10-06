، بالصور.. بلاد "الفوندو" مركز المال والضباب والنقاء في العالم.. ماذا يفعل السعوديون فيها؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - زارها 135 ألف سائح من المملكة

تُعرف في جميع أنحاء العالم بأنها مركز المال حيث تحتضن أغلب ثروات العالم والطبيعة الخلابة ونقاء الماء والهواء.. إنها سويسرا "قلب أوروبا" حيث تقبع في وسط أوروبا، وتعد طريقا مباشرا إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا.

وتمتلك الطبيعة بشكل خيالي حيث توجد الجبال السويسرية وأنشطتها المتنوعة مثل التسلق والتزلج ورؤية العالم من قمم الجبال ورحلات جبال الألب والبحيرات والهضاب والأنهار والطرق المذهلة والشوكولاته والجبن.

وتمتلك سويسرا أنواعاً كثيرة من الشوكولاته، حيث يكمن السر في جودتها في حليب الأبقار التي ترعى في أعلى جبال الألب، أما الجبن ويعتمد إنتاج الجبن على حليب البقر بنسبة 99% وبدأ إنتاج جبن إمنتال في سويسرا منذ عام 1293، ما جعل سويسرا أقدم مُصنِّع للجبن حول العالم، كما أن طبق فوندو يعد أشهر الأطباق الخاصة بالجبن في العالم.

أنقى مدن العالم "إنترلاكن"

تعني ملتقى البحيرات وتعد هذه المدينة من أشهر وأقدم المنتجعات السياحية بالعالم، ولا تزال أكثرها شعبية، وهي واحدة من أنقى مدن العالم، حيث الهواء الصحي والماء النقي المتدفق ذات الأجواء الشتوية في شهور الصيف الحارة، ولا تتجاوز درجة الحرارة فيها الخمس مئوية، وهي إحدى مدن مقاطعة كانتون برن بسويسرا، فعلى ارتفاع 3570 من سطح البحر تجد قمة تيتليس التي تعد واحدة من أروع القمم الثلجية في العالم وأعلى القمم ارتفاعا بعد قمة يونغفرايوخ التي يبلغ ارتفاعها 3238 مترا وتبعد مسافة 85 كيلومتراً من قلب مدينة إنترلاكن

وتضم قمم الجبال في انترلاكن "آيس بالاس" وهو قصر مكون من الثلج بها معالم رائعة وأيضاً طبق "تشيز فوندو" السويسري الشهير.

وتمتلئ إنترلاكن بالقمم الجبلية التي تمنح زائرها ملمحاً خاصاً من هذه المدينة الساحرة، مثل قمة جبل يونغ فراوت التي يمكن الصعود إليها بالقطار، وبها أعلى محطة قطارات في أوروبا والعالم كله، وقمة شيلتهورن التي يمكن الصعود إليها عبر التلفريك، وتحوي هذه القمة أول مطعم دوار في العالم "بيزغلوريا"، أما بحيرة برينز فتشتهر بقوارب الكاياك وهي البحيرة الجليدية والجبال المحيطة بها والتي تنعكس صورتها على سطح الماء مع المنحدرات الجميلة وقلعة رينغنبيرغ والشواطئ المخفية والتجديف إلى شلالات جيسباخ.

الجبال البيضاء "الألب الأوروبية"

تملك سويسرا هذه القمم الجبلية الساحرة، وهي أعلى وأكبر سلسلة جبال في القارة الأوروبية، وتمتد عبر ثمانية بلدان منها إيطاليا وفرنسا وسويسرا، وتعد منطقة جبال الألب السويسرية واحدة من أشهر وجهات التزلج في منطقة جبال الألب.

عاصمة الطبيعة "يونغفراو"

تمتلك مناظر طبيعية فريدة من نوعها وهي منطقة بانورامية رائعة مليئة بالزهور والبحيرات الصافية محاطةً بجمال طبيعي مذهل، خاصة لمحبي المشي والدراجات وبفضل هوائها الجبلي المنعش بمناظرها الطبيعية الجميلة في طرقها المتعرجة بطول 1000 كم ورحلات التلفريك وتمثل الجولات المختلفة صعوداً حتى أعلى محطة سكة حديد في أوروبا

ملكة البحيرة "لوزان"

تقع على بحيرة جنيف التي تعتبر البحيرة الطبيعية الأكبر في أوروبا، وهي مدرجة في موقع التراث العالمي لليونسكو، وتعتبر عاصمة التسوق الأوروبي، حيث متاجرها الفاخرة؛ فهي مركز صانعي الساعات السويسرية والأجنبية والعطور الفاخرة والشوكولاته والمتاجر التي تبيع المواد الفاخرة.

كما تعرف لوزان بمدينة الرعاية الصحية حيث العيادات الفاخرة تقدم خدمات من الدرجة الأولى في العلاجات التجميلية، ويوجد بالمدينة 15 حديقة، ويمتد شاطئ بحيرة لوزان 4كم وتمتلك أكثر من 20 متحفاً في التاريخ والعلوم والفنون الجميلة والفنون المعاصرة والتصوير الفوتوغرافي، والمتحف الأولمبي المذهل وهو الوحيد من نوعه في العالم.

135 ألف سائح

وزار المدن السويسرية في عام 2019 من المملكة العربية السعودية ما يقارب 135 ألف زائر اتجهوا إلى أغلب المدن في سويسرا، وبالأخص إنترلاكن ولوزان وزيورخ، حيث توافر الخدمات السياحية الفاخرة والأنشطة السياحية على قمم الجبال وتوفر المطاعم والمسارات الترفيهية.

وتنطلق شركات الطيران السعودية الى مطار زيورخ وجنيف بشكل مستمر أسبوعياً بعد فتح المجالات الجوية والسماح للمسافرين بدخول سويسرا للمطعمين بلقاح الكوفيد 19 والمعتمد من الهيئة الأوروبية، بالإضافة إلى فحص بي سي آر قبل الدخول.