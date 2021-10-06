السعودية | أمير القصيم يستقبل رئيس “الأمر بالمعروف” ويستعرض جهود الهيئة التوعوية في مواجهة  كورونا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - القصيم:

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, الذي يزور المنطقة حالياً للمشاركة في الملتقى التوعوي “الأمن والسلام في شريعة الإسلام” ، الذي تنظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

وقدم الشيخ السند نبذة عن الملتقى ومخرجاته الفكرية والتحصيل العلمي من الجلسات والنقاشات والتوصيات, معرباً عن شكره وعرفانه لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وحرصه على الملتقى وأهدافه.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية الاستفادة الكاملة من نتائج الملتقى وتوظيفها علمياً وعملياً للخروج منه ومن توصياته بفائدة أعم وأشمل بإذن الله.

عقب ذلك تسلم سموه تقريراً عن إنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التحولية خلال خمس سنوات في ظل رؤية المملكة 2030 ، وتقريراً عن جهودها التوعوية في مواجهة جائحة كورونا المستجد، متضمناً الأنشطة والبرامج التي نفذتها وأهم المبادرات التي قدمتها و الحملات التوعوية ، التي منها حملة (وليسعك بيتك) وحملة (خذوا حذركم).

واستعرض التقرير ما قدمته الرئاسة من إسهامات ضمن الإجراءات الوقائية والمبادرات الوطنية بأن خصصت (٥) من مبانيها المجهزة لأعمال الحج والعمرة والزيارة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، ووضعتها تحت التصرف التام لوزارة الصحة للاستفادة منها في الحجر الصحي وتسهيل القيام بأعمال الحج والعمرة والزيارة.

وفي الختام قدم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشيخ خالد بن حميد.