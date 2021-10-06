شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نسبة الحوادث المرورية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، بمكتبه مدير إدارة المرور بالمحافظة، العقيد ظافر الشهري الذي قدم تقريرًا عن إدارة مرور حفر الباطن لعام 1442.

وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها إدارة مرور المحافظة التي تعمل على نشر الوعي المروري لدى قائدي المركبات بجميع أعمارهم, مشددًا على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة المرورية التي تسهم في المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وأشار التقرير السنوي إلى جهود المرور التي تبذل في التوعية المرورية بشكل يومي ودوري من أجل سلامة الجميع من أخطار الحوادث المرورية المميتة.

وبين انخفاض في نسبة حوادث الوفيات والإصابات مقارنة بالفترات السابقة من خلال تطبيق الخطة المرورية، والعمل بشكل دوري على المواقع، التي تشكل خطرًا على السلامة المرورية مثل السرعة وقطع الإشارة واستخدام الجوال.