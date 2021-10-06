شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة طيبة» تطبق الإجراءات النظامية على إحدى منسوبيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة طيبة رفضها التام للتصرفات التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر إحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة وهي توجه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية، عبر الاتصال المرئي التفاعلي.

وأوضحت أن مثل هذه التصرفات الفردية لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر، وفقا لما جاء في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد معالي الوزير.

كما تهيب الجامعة كافة المنسوبين وغيرهم، باتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وفقا الأنظمة ذات العلاقة.

وتوضح الجامعة حرصها التام على تطبيق كافة الإجراءات النظامية، بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات، والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفظ حق الجميع.