شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تدشن خطتها الاستراتيجية «2021-2026» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن النائب العام الشيخ سعود عبدالله المعجب وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي اليوم الأربعاء، مشروع بناء استراتيجية النيابة العامة «2021-2026» في المقر الرئيس للنيابات العامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أهداف الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز المفهوم الاستراتيجي للريادة في العمل العدلي الجزائي، بما يحقق العدالة الناجزة وحماية الحقوق وضمانة الحريات، وفق أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية بكافة مجالاتها القضائية والرقمية والإدارية.

وتتضمن الاستراتيجية إعادة الهيكلة الإدارية، وآلية الاتصال مع المتعاملين، وبناء قياسات دقيقة في تحليل مؤشرات العمل الجزائي، وبناء خطط تنفيذية وتشغيلية محكمة.

وقال الشيخ "المعجب": إن هذا المشروع جاء ثمرة لتعاون وثيق وورش عمل متعددة ما بين المختصين في النيابة العامة وشركة "عِلم"، للوصول إلى بناء استراتيجية عملية ودقيقة تطور العمل النيابي وتحقق فيه النيابة العامة الطموحات المرجوة في الأعمال المسندة إليها، وفق رؤية المملكة 2030م، متطلعين للتطوير المستر في كافة المجالات النيابية".

من جهته أشاد الدكتور عبدالرحمن الجضعي بالدور العدلي الذي تقوم به النيابة العامة، والتي تقتضي وجود التطوير الدائم والمستمر لمواكبة المستجدات على كافة الأصعدة، مؤكداً على أن "علم" ستوظف قدراتها كافة للوصول إلى منتج نهائي يتناسب والدور الرائد الذي تختص به النيابة العامة.

وأشار إلى أن "علم" تسهم بشكل دائم في تسريع عملية النمو الاقتصادي من خلال تطبيقات الرقمنة التي من شأنها تحقيق الاقتصاد المستدام على المدى الطويل، كما تهدف إلى مساعدة شركائها في صياغة خارطة الطريق للإجراءات اللازمة.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة تقوم على تطوير منظومتها العدلية عبر هذه الاستراتيجية والتي سيقوم عليها خبراء مختصين في التخطيط والحوكمة في الجهتين، لإعداد كافة الدراسات والخطط الدقيقة للوصول إلى المستهدف المتوقع في نهاية هذه المرحلة.