شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 129 منشأة غذائية مخالفة في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية الصحية بأمانة منطقة حائل، أكثر من 17 ألف جولة ميدانية رقابية خلال شهر صفر الحالي، على المنشآت الغذائية وأماكن التجمعات.

وشملت الجولات عددًا من الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي، حُرر خلالها 716 إشعاراً ومخالفة، وإغلاق 129 منشأة، ومصادرة وإتلاف 684 كجم من المواد الغذائية التالفة.

كما أشارت إلى قيامها بـ 124 جولة مشتركة مع وزارة الداخلية والتجارة وهيئة الغذاء والدواء، خالفت خلالها المنشآت التي لم تطبق البروتوكولات البلدية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كوفيد-19".