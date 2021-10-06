محمد بن مسعود - الدمام - تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن 103 مستوطنين من بينهم أعضاء فيما تسمى "جماعة نساء لأجل الهيكل"، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى. 06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 05:49 PM تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال مستوطنون يقتحمون ساحات "الأقصى" مستوطنون يقتحمون ساحات "الأقصى" اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قولها: إن 103 مستوطنين من بينهم أعضاء فيما تسمى "جماعة نساء لأجل الهيكل"، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى. الكلمات المفتاحية ، مستوطنون يقتحمون ساحات "الأقصى" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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