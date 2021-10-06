- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر سبتمبر لهذا العام 2021م 7352 فحصاً مخبرياً لمتبرعين بالدم، وصرف عدد 413 وحدة دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل البنك المركزي عدد 366 متبرعًا، ونفذ 4 حملات للتبرع في المنطقة.
يُذكر أن بنك الدم المركزي بصحة حائل يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً.
وحصل البنك على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 05:54 PM
صرف 413 وحدة منقولة لمستشفيات المنطقةحائل.. بنك الدم يجري 7352 فحصاً مخبرياً لمتبرعين في سبتمبر
أجرى بنك الدم المركزي بصحة منطقة حائل خلال شهر سبتمبر لهذا العام 2021م 7352 فحصاً مخبرياً لمتبرعين بالدم، وصرف عدد 413 وحدة دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل البنك المركزي عدد 366 متبرعًا، ونفذ 4 حملات للتبرع في المنطقة.
يُذكر أن بنك الدم المركزي بصحة حائل يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً.
وحصل البنك على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م؛ وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة، وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.
، حائل.. بنك الدم يجري 7352 فحصاً مخبرياً لمتبرعين في سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حائل.. بنك الدم يجري 7352 فحصاً مخبرياً لمتبرعين في سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.