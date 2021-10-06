، جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات ،

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أصدرت جامعة طيبة اليوم الأربعاء بيانا بشأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوبا لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.
وشددت الجامعة على رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها، وستتخذ الجامعة كافة الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر، وفقا لما جاء في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.
وناشدت كافة المنسوبين وغيرهم اتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا الأنظمة ذات العلاقة، وتوضح الجامعة حرصها التام على تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفظ حق الجميع.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 05:43 PM
أكدت رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية.. وشددت على أنها لا تمثلها ولا منسوبيهاجامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات
أصدرت جامعة طيبة اليوم الأربعاء بيانا بشأن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي منسوبا لإحدى عضوات هيئة التدريس بالجامعة والمتضمن توجيه عبارات غير لائقة للطالبات أثناء إحدى المحاضرات العلمية عبر الاتصال المرئي التفاعلي.
وشددت الجامعة على رفضها التام لمثل هذه التصرفات الفردية والتي لا تمثل الجامعة ولا منسوبيها، وستتخذ الجامعة كافة الإجراءات النظامية بشأنها وبشأن كل من صدرت منه مخالفة بشأن هذا الأمر، وفقا لما جاء في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه وبما جاء في وثيقة الميثاق الأخلاقي للجامعة والمعتمد بمجلس الجامعة والمتوج باعتماد الوزير.
وناشدت كافة المنسوبين وغيرهم اتخاذ الطرق النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقا الأنظمة ذات العلاقة، وتوضح الجامعة حرصها التام على تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف الأنظمة والتعليمات والخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية والتي تكفلت بحفظ حق الجميع.
، جامعة طيبة تصدر بيانًا بشأن عبارات غير لائقة متداولة لعضوة هيئة تدريس تجاه الطالبات ،
المصدر : الخليج 365
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