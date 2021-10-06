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ظمت أمانة عسير، ورشة عمل لاستعراض استراتيجية منطقة عسير.
تضمنت الورشة عدداً من مقترحات تفعيل دور الأمانة وبلدياتها في دعم الاستراتيجية.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الورشة تستهدف منسوبي ومنسوبات الأمانة، والتي تأتي في ضوء مشروع المواءمة بين خطة الأمانة وبلدياتها واستراتيجية عسير.
وأضاف أن ذلك من خلال تمكين المعرفة بالأبعاد الاستراتيجية، والإسهام في تحقيق مستهدفاتها التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تطور المنطقة من خلال الأعمال التي تشترك في تنفيذها أمانة عسير، وكل بلدياتها؛ بهدف تمكين المعرفة وتعزيزها بما تتضمنه الاستراتيجية.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 05:28 PM
في ضوء مشروع المواءمة بين خطة الأمانة وبلدياتهاأمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة
ظمت أمانة عسير، ورشة عمل لاستعراض استراتيجية منطقة عسير.
تضمنت الورشة عدداً من مقترحات تفعيل دور الأمانة وبلدياتها في دعم الاستراتيجية.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الورشة تستهدف منسوبي ومنسوبات الأمانة، والتي تأتي في ضوء مشروع المواءمة بين خطة الأمانة وبلدياتها واستراتيجية عسير.
وأضاف أن ذلك من خلال تمكين المعرفة بالأبعاد الاستراتيجية، والإسهام في تحقيق مستهدفاتها التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تطور المنطقة من خلال الأعمال التي تشترك في تنفيذها أمانة عسير، وكل بلدياتها؛ بهدف تمكين المعرفة وتعزيزها بما تتضمنه الاستراتيجية.
، أمانة عسير تنظم ورشة عمل لاستعراض استراتيجية المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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