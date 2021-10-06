أخبار السعودية.. سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. ووفاة الأديب عبد الله بن إدريس

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، حيث أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية بيانًا عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر بمناسبة الذكرى الـ47 لحرب السادس من أكتوبر، فيما اختيرت دكتورة سعودية متخصِّصة في التحول الرقمي ضمن قائمة أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي، وإلى التفاصيل:

السفارة بالقاهرة تحتفي بذكرى يوم العبور المصري

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة أنها ستكون في إجازة رسمية غدًا الخميس، وذلك بمناسبة يوم العبور المصري وحرب 6 أكتوبر المجيدة، ويأتي ذلك تزامناً مع إجازة الحكومة المصرية بمناسبة يوم العبور المصري على أن يُستأنف العمل بإذن الله يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021م.

سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم

صُنّفت الدكتورة السعودية خلود المانع المتخصِّصة في التحول الرقمي ضمن قائمة أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات؛ حيث جاءت في المرتبة الرابعة ضمن العشرة الأكثر تأثيرًا، وذلك وفقًا لعدد من الهيئات والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات بينها مؤسسة أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية.

«الصحة» تكشف ظاهرة تطيل أمد كورونا

كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح العسيري عن إحصائية عالمية نشرتها مجلة «فوربس»، العالمية، توضح أن هناك ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪ على الأقل من السكان ضد كورونا.

«الخارجية»: شروط تأشيرة الزيارات العائلية

بينّت وزارة الخارجية، المتطلبات والشروط اللازمة للاستفادة من خدمة تأشيرة الزيارات العائلية، وتتمثل في تعبئة النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية وختمه ومصادقته إلكترونيًا من الغرفة التجارية أو من جهة العمل وإدخال جميع البيانات باللغة العربية وإقامة سارية المفعول للمقيمين وأن يكون الشخص المطلوب من الأقارب من الدرجة الأولى.

وفاة الأديب السعودي عبد الله بن إدريس

أعلن الكاتب والمستشار الإعلامي إدريس الدريس وفاة والده الأديب عبد الله بن إدريس، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، وسبق أن تولى الراحل في وقت سابق منصب رئيس نادي الرياض الأدبي، كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب.

حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان عبر «مكاني»

أوضحت منصة مكاني، لحجز وشراء تذاكر الفعاليات والمناسبات ومباريات كرة القدم، خطوات حجز تذكرة مباراة منتخب السعودية واليابان بتصفيات كأس العالم 2022.

السفير الياباني بـ«قميص الأخضر» قبل المواجهة

نشر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع «تويتر» مرتديًا قميص الأخضر، ويقوم خلاله باللعب بكرة القدم وذلك قبل مبارة المنتخب الوطني أمام اليابان غدًا الخميس ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

الوطني للأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهاً عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية.

خريطة المناطق المتأثرة بالرياح والأمطار

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواء حارة نسبيًا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، مشيرًا إلى أنه متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان والربع الخالي واليمن خاصة المرتفعات، كما توقع رياح متوسطة السرعة بين القصيم وحائل وأجزاء من وسط وجنوب الغربية.

الإطاحة بمخالفيّن لنظام الإقامة في الرياض

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على مخالفَين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلادشية، في العقد الرابع من العمر، لقيامهما بجرائم احتيال تمثلت في الترصد لمستخدمي أجهزة الخدمة الذاتية في أحد المجمعات التجارية، بإيهامهم بتقديم المساعدة واستغلالهم باستخدام بصمتهم في إصدار وتفعيل شرائح الاتصال بأسمائهم والمتاجرة بها.

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