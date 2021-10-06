وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء المساجد للحديث عن خطر المخدرات وأضرارها وحرمة تعاطيها

الرياض - محمد عبدالله - وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، خطباء المساجد للحديث عن خطر المخدرات وأضرارها وحرمة تعاطيها، وذلك خلال خطبة الجمعة 2 / 3 /1443.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «وجّه معالي الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة 2 / 3 /1443هـ للحديث عن خطر المخدرات وأضرارها وحرمة تعاطيها، وأهمية حفظ الناشئة».

وأضاف: «ووجوب الإبلاغ عن مهربيها ومروجيها ومستعمليها، والإشادة بجهود رجال الأمن في مكافحة المخدرات والجمارك؛ والدعاء لهم».

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