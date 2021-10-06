هل يمكن نقل ملكية سيارة حديثة بدون فحص؟ «المرور السعودي» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الإدارة العامة للمرور أن النظام يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً، عدا المركبات الخاصة الجديدة؛ حيث يجرى الفحص لها بعد مرور 3 سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

جاء ذلك في رد لحساب «المرور السعودي» على «تويتر»، على استفسار مواطن قال فيه: «عندي سيارة موديل 2019 هل تنقل ملكيتها بدون فحص، بما إننا ما دخلنا 2022، ما كملت 3 سنوات باقي تقريباً شهرين؟».

وأوضح المرور السعودي، في وقت سابق، طريقة تأكيد فحص المركبة في حالة تلقِّي المستفيد ردًّا يفيد بعدم إنهاء الفحص.

وقال «المرور» إنَّ المستفيد في تلك الحالة عليه التواصل مع محطة الفحص للتَّأكد من ربط نتيجة الفحص.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: إنَّ لدي سيارة أريد تجديد استمارتها وفحصت الفحص الدوري وسددت الرسوم لكن حال الدخول إلى أبشر يفيد بأنني ما أنهيت الفحص الدوري؛ وهل في تلك الحالة تحتسب غرامة تجديد الاستمارة عليه؟

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