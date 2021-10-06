قبل 4 ديسمبر.. إرشادات للمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية، عددًا من الإرشادات والتوجيهات للمنشآت للتهيئة والاستعداد لتطبيق المرحلة الأولى.

وأوضحت "زاتكا"، عبر موقعها الإلكتروني، أن المرحلة الأولى من الفاتورة الإلكترونية سيبدأ تطبيقها في الرابع من شهر ديسمبر المقبل بالعام الجاري 2021.

الفوترة الإلكترونية.. ما هي وآلية تطبيها؟

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" أن منظومة الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية.

وأضافت الهيئة أن هذه الفوترة الإلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.

وأشارت زاتكا إلى أن الفاتورة الإلكترونية فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية.

ونبهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنه لا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية.

الاستعداد للمرحلة الأولى بالفوترة الإلكترونية

ووجهت هيئة زاتكا عددًا من النصائح والإرشادات المهمة للمنشآت التجارية في إطار مرحلة التهيئة والاستعداد قبل تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية.

واقترحت الهيئة على المكلفين اتباع الأربع الخطوات التالية للاستعداد لتطبيق المرحلة الاولى من الفوترة الإلكترونية في الوقت المناسب:

١ - فهم متطلبات الفوترة الإلكترو​نية:

تعرف على الفوترة الإلكترونية بالاستفادة من المراجع المتوفرة في الموقع

٢ - استخدام حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية​:

على المكلفين الاتصال بمزودي الأنظمة الإلكترونية والحلول التقنية أو الفرق التقنية الداخلية للتأكد من أن الحل التقني الخاص بك متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.​

​٣ - اختبر نظام الفوترة الإلكترونية:

اختبر النظام الذي ستستخدمه قبل تاريخ 4 ديسمبر حتى تتأكد أن الفواتير صحيحة.

٤ - تأكد من استعداد موظفيك:

عرِّف موظفيك على الفوترة الإلكترونية وأنظمتها​.

تطبيق الفاتورة الإلكترونية

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه بداية من تاريخ 4 ديسمبر 2021، ستلزم المنشآت بعد إصدار فواتير تقليدية وتشمل الفواتير المكتوبة بخط اليد أو المكتوبة ببرامج كتابة النصوص والتي لا تعد فواتير إلكترونية.

وأكدت زاتكا أنه يجب ألا يحتوي نظام الفوترة على الخصائص المحظورة المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي:

- الوصول غير المقيد.

​- تغيير الوقت في النظام.

​- التلاعب بالفواتير الإلكترونية أو السجلات.

​- السماح بإنشاء أكثر من تسلسل واحد للفواتير.

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