تأشيرة الزيارات العائلية.. «الخارجية» توضح الشروط والمتطلبات

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة الخارجية، المتطلبات والشروط الضرورية والأساسية اللازم توافرها للاستفادة من خدمة تأشيرة الزيارات العائلية.

وأوضحت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ تأشيرة الزيارات العائلية يمكن من خلالها طلب زيارة أقارب المواطنين من الدرجة الأولى (الوالدين- الزوجة- الأبناء).

شروط تأشيرة الزيارات العائلية

وأوضحت وزارة الخارجية، المتطلبات والاشتراطات اللازمة للاستفادة من خدمة تأشيرة الزيارة العائلية، وتتمثل هذه الضروريات في الشروط التالية:

- تعبئة النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية وختمه ومصادقته إلكترونيًا من الغرفة التجارية أو من جهة العمل.

- إدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم.

- إقامة سارية المفعول للمقيمين.

- أن يكون الشخص المطلوب من الاقارب من الدرجة الأولى.

- بالنسبة للمقيمين أن يكون طالب التأشيرة يحمل إقامة عمل وليس مرافق.

وأشارت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ الوقت اللازم لتنفيذ الخدمة هو 3 أيام عمل.

وأوضحت الخارجية، أنه يمكن في بعض الحالات الاستثنائية أن يتأخر تنفيذ الطلب بسبب بعض الإجراءات والمتطلبات الإضافية​.

التأشيرات عبر أبشر

وفي هذا الإطار، كشفت منصة أبشر، تفاصيل خدمة التأشيرات الإلكترونية من خلالها، كما حددت كذلك الرسوم المستحقة لكل خدمة من الخدمات الإلكترونية.

وكانت أبشر قد شاركت في وقت سابق، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف، أوضحت من خلالها تفاصيل خدمة التأشيرات عبر المنصة.

تأشيرة سفر واحد

وأوضحت منصة أبشر، نفاصيل وإجراءات التأشيرات السفرة الواحدة (المفردة) وذلك وفقًا للتالي:

- في حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة لسفرة واحدة بتحديد خيار (المدة بالأيام) يحب أن تكون صلاحية الإقامة تساوي أو أكثر من 90 يوم بالإصافة إلى القيمة المدخلة.

- في حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة لسفرة واحدة بتحديد خيار (العودة قبل) فإن التاريخ المدخل سيكون هو أخر تاريخ للدخول للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت منصة أبشر، أن رسوم تأشيرات السفرة الواحدة (المقدرة) تبلغ 200 ريال رسوم إصدار التأشيرة لشهرين أو أقل، موضحة أن رسوم تأشيرات السفرة المفردة 100 ريال عن كل شهر إضافي.

تأشيرات السفرات المتعددة

وبينّت منصة أبشر، نفاصيل وإجراءات التأشيرات السفرات (المتعددة) وذلك وفقًا للتالي:

- في حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة لسفرة متعددى (المدة بالأيام) يجب أن تكون صلاحية الإقامة تساوي أو أكثر من 90 يوم بالإصافة إلى القيمة المدخلة.

وكشفت منصة أبشر، أن رسوم تأشيرات السفرات المتعددة تبلغ 500 ريال رسوم إصدار التأشيرة لثلاثة أشهر أو أقل، موضحة أن رسوم تأشيرات السفرات المتعددة 200 ريال عن كل شهر إضافي.

ونوهت منصة أبشر، أنه في حال الرغبة في زيارة إدى دول الخليج يجب التأكد من أن تكون إقامة سارية لمدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ السفر.

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