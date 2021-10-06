نشرة عاجل.. امرأة سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. و«مكاني» توضح خطوات حجز تذاكر مباراة منتخب السعودية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: وكالة «فيتش» تشيد بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022، سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم وتروي التفاصيل، إجراء مشترك بين «الزراعة» و«الموارد البشرية» للتحقق من بيانات العاملين، وكيل «الصحة» يكشف عن ظاهرة عالمية تطيل أمد جائحة كورونا، 98 % نسبة التعافي من كورونا بالمملكة.. و77.8 مليون جرعة لقاح بدول الخليج.

وكالة «فيتش» تشيد بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة لعام 2022

أشادت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، بالبيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022م الذي أعلنته وزارة المالية.

«الحصيني» يتوقع خريطة المناطق المتأثرة بالرياح والأمطار خلال الساعات المقبلة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواء حارّةً نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق.

«خلود المانع».. سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم وتروي التفاصيل

صُنّفت الدكتورة السعودية خلود المانع المتخصِّصة في التحول الرقمي، ضمن قائمة أفضل 10 مؤثرين بالعالم في الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات؛ حيث جاءت في المرتبة الرابعة ضمن العشرة الأكثر تأثيرًا وذلك وفقًا لعدد من الهيئات والشركات المتخصصة في تقنية المعلومات بينها مؤسسة أبحاث وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية.

تعرف على طقس السعودية اليوم.. أجواء حارة وأمطار رعدية

ترصد صحيفة عاجل طقس السعودية، حيث تسود توقعات باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق داخلية، فيما يتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق، وإلى التفاصيل:

إجراء مشترك بين «الزراعة» و«الموارد البشرية» للتحقق من بيانات العاملين

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إتمام الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف التحقق من بيانات العاملين لأصحاب الأنشطة الزراعية.

هدف لم تبلغه 50 دولة.. وكيل «الصحة» يكشف عن ظاهرة عالمية تطيل أمد جائحة كورونا

كشف وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح العسيري، عن إحصائية عالمية نشرتها مجلة «فوربس»، العالمية، توضح أن هناك ٥٠ دولة لم تستطع الوصول إلى هدف سبتمبر ٢٠٢١ بتطعيم ١٠٪؜ على الاقل من السكان ضد كورونا.

شاهد.. السفير الياباني بـ«قميص الأخضر» قبل مواجهة السعودية ومنتخب «الساموراي»

نشر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع «تويتر» مرتديًا قميص الأخضر، ويقوم خلاله باللعب بكرة القدم وذلك قبل مباراة المنتخب الوطني أمام اليابان غدًا الخميس ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

تعرف على طقس الخليج اليوم.. معتدل بالكويت وغائم جزئيًا بالإمارات

ترصد صحيفة عاجل طقس الخليج، حيث تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص طقس اليوم الأربعاء، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية، أما الإمارات فيكون غائما جزئيا ومغبرا أحيانا، وإلى التفاصيل:

98 % نسبة التعافي من كورونا بالمملكة.. و77.8 مليون جرعة لقاح بدول الخليج

أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 77.8 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98%.

«الأمن السيبراني» يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن ثغرات بمتصفح «فايرفوكس»



أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة، بشأن تحديث أمني في متصفح Firefox.

ينفقون ألف ريال على الكتب سنويًا.. استطلاع رأي: 55% من السعوديين يفضلون القراءة من الجوال

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين.

وفاة الأديب السعودي عبد الله بن إدريس عن عمر يناهز 92 عامًا

أعلن الكاتب والمستشار الإعلامي إدريس الدريس وفاة والده الأديب عبد الله بن إدريس، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عامًا.

«مكاني» توضح خطوات حجز تذاكر مباراة منتخب السعودية واليابان

أوضحت منصة مكاني، لحجز وشراء تذاكر الفعاليات والمناسبات ومباريات كرة القدم، خطوات حجز تذكرة مباراة منتخب السعودية واليابان بتصفيات كأس العالم 2022.

بالفيديو.. «سمعوا كلام الناس ثم ندموا».. مصابون بكورونا لم يتلقوا اللقاح يروون معاناتهم

سلَّطت وزارة الصحة الضوء على معاناة بعض الحالات المصابة بكورونا داخل أحد المستشفيات والتي لم تتلقَّ اللقاح قبل إصابتهم.

تأشيرة الزيارات العائلية.. «الخارجية» توضح الشروط والمتطلبات

بينّت وزارة الخارجية، المتطلبات والشروط الضرورية والأساسية اللازم توافرها للاستفادة من خدمة تأشيرة الزيارات العائلية.

«الطيران المدني»: التحصين بجرعتي لقاح كورونا شرط الصعود للطائرة على الرحلات الداخلية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليماتها لشركات الطيران، بشأن اشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كوفيد-19 قبل الصعود إلى الطائرة على الرحلات الداخلية.

هل يمكن نقل ملكية سيارة حديثة بدون فحص؟ «المرور السعودي» يوضح

أكدت الإدارة العامة للمرور أن النظام يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً، عدا المركبات الخاصة الجديدة؛ حيث يجرى الفحص لها بعد مرور 3 سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

المسحل يكشف عن آخر تطورات استضافة السعودية لمونديال الأندية

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آخر تطورات طلب تنظيم منافسات كأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد اعتذار اليابان عن استضافة البطولة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الاتحاد يترقب رد «فيفا» في ظل جاهزية المملكة لاحتضان الحدث.

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